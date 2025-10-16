У москвича изъяли Mercedes в пользу государства за пьянство

Житель Москвы лишился автомобиля Mercedes-Benz CLA 200 из-за пьяного вождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение принял третий кассационный суд общей юрисдикции: он разрешил изымать машины у пьяных водителей в России, независимо от их материального положения.

Подсудимого дважды ловили на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Первый раз ему назначили административное наказание, а во второй — возбудили уголовное дело. Он получил 240 часов обязательных работ, на два года лишился водительских прав, а также у него изъяли автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 в пользу государства.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве пьяная женщина-водитель на машине каршеринга протаранила пять припаркованных автомобилей. В отношении женщины за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения составлен административный протокол.