В Московском зоопарке рассказали об особенностях жизни животных в жару

Сотрудники Московского зоопарка помогают животным пережить жару. Об этом рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова в беседе с ТАСС.

«В конце мая в столицу пришла 30-градусная жара, и наши сотрудники оперативно задействуют все системы жизнеобеспечения, чтобы наши подопечные чувствовали себя комфортно», — сказала она.

Так, у белых медведей, капибар, бурого медведя, гималайских медведей есть бассейны с проточной водой, в одном из вольеров с белыми медведями работает снеговая пушка, а в вольерах с некоторыми другими видами работают оросительные системы и кондиционеры. Например, активно орошаются вольеры больших панд, волков, гималайских медведей, жирафа и зебр. Кроме того, животным дают так называемое мороженое с овощами и фруктами, которые входят в их ежедневный рацион.

Акулова добавила, что некоторые животные, например, верблюды и овцебыки, легко справляются с городской жарой, так как от природы приспособлены к высоким температурам и давно сбросили свои зимние шубы. Тех, кто не линяет самостоятельно — овец, баранов и альпак — подстригли сотрудники.

Ранее в Метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова сообщили, что жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности.