У подростка под Москвой неожиданно взорвался телефон в кармане

У подростка в Раменском в кармане брюк неожиданно взорвался мобильный телефон. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

13-летнему пострадавшему вызвали медиков, а те на бригаде скорой помощи добавили его в детское ожоговое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства. У подростка зафиксировали ожоги бедер и сильный шок после произошедшего.

«На данный момент мальчик находится в ожоговом отделении в состоянии средней тяжести. В качестве терапии применяем охлаждение, наложение асептической повязки и средства для регенерации и защиты от инфекции», — поделился информацией о состоянии подростка завотделением больницы Андрей Веселов.

О том, из-за чего мог произойти непроизвольный взрыв телефона, не сообщается.

