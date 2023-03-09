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17:11, 09 марта 2023
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Стало известно о проблемах со здоровьем у Сергея Гармаша

Актеру Сергею Гармашу вызвали скорую.

Стало известно о проблемах со здоровьем у Сергея Гармаша
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Карета скорой помощи прибыла на вызов в дом актера Сергея Гармаша, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста Олега Будрина.

«Проблемы с сердцем. Он прилетел со съемок, разница во времени. Человеку седьмой десяток, а он пашет с утра до ночи. Изначально была договоренность, что если что-то происходит с сердцем, то вызываем врача», — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что после осмотра Гармаш остался дома, с ним все нормально.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что Гармаш сам вызвал скорую, решался вопрос о его госпитализации с предварительным диагнозом «отравление».

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