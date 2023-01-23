Серийному убийце кошек вынесли приговор в Москве, сообщается в официальном Тelegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Приговором Черемушкинского районного суда города Москвы от 23 января 2023 года Кривякову Олегу Павловичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор вынесен за совершение преступлений по пункту «д» части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») и пункту «а» части 1 статьи 213, части 1 статьи 213 УК России («Хулиганство»).

Жители нескольких районов столицы начали находить трупы животных во дворах в 2020 году. Как оказалось, безработный россиянин два месяца расстреливал бродячих котов из окна BMW. Свои действия мужчина объяснял тем, что защищал район от «кошачьего коронавируса». По данным следствия, погибло как минимум четыре кошки, еще три были ранены.

Ранее в Москве разоблачили издевавшегося над кошками живодера. Молодой человек, прикидываясь женщиной, издевался над кошками, записывал процесс на видео и выкладывал ролики в сеть.