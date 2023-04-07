Убийцу сожительницы в Узбекистане задержали в Москве с поддельным паспортом

Убившего и ограбившего сожительницу в Узбекистане мужчину задержали в Москве с поддельным паспортом, сообщает «МВД Медиа».

Гражданин Узбекистана совершил преступление в 2010 году, после чего скрылся в России и был объявлен в межгосударственный розыск. По данным полиции, мужчина убил сожительницу и похитил у нее телефон, тысячи долларов и миллионы узбекских сум. Общая сумма ущерба в переводе на российские деньги составила почти 600 тысяч рублей.

Злоумышленник был задержан полицейскими на улице Алма-Атинской в Москве при поверке документов. Он показал поддельный паспорт, как оказалось, в нем была переклеена фотография. Подозреваемый арестован и будет экстрадирован на родину.

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