Задержан исполнитель резонансного заказного убийства в Москве

По данным следствия, именно 5 сентября он выстрелом в голову убил выгуливавшую собаку вблизи деревни Троица женщину.

Ранее по подозрению в причастности к преступлению были задержаны 52-летний муж убитой, подозреваемый в заказе преступления, и его 39-летний знакомый, выступивший посредником при найме убийцы.. Они арестованы и признали свою вину. Посредник «изобличил сообщников и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве», сообщает следствие.