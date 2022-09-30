Город
18:36, 30 сентября 2022
1 мин.

Задержан исполнитель резонансного заказного убийства в Москве

Задержан исполнитель резонансного заказного убийства в Москве
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Исполнитель резонансного заказного убийства женщины в Новой Москве задержали в Санкт-Петербурге, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице.

«В настоящее время следователи преступили к проведению с ним необходимых следственных действий. После чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении о задержании подозреваемого.

По данным следствия, именно 5 сентября он выстрелом в голову убил выгуливавшую собаку вблизи деревни Троица женщину.

Ранее по подозрению в причастности к преступлению были задержаны 52-летний муж убитой, подозреваемый в заказе преступления, и его 39-летний знакомый, выступивший посредником при найме убийцы.. Они арестованы и признали свою вину. Посредник «изобличил сообщников и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве», сообщает следствие.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.