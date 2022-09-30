Задержан исполнитель резонансного заказного убийства в Москве
Исполнитель резонансного заказного убийства женщины в Новой Москве задержали в Санкт-Петербурге, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице.
«В настоящее время следователи преступили к проведению с ним необходимых следственных действий. После чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в сообщении о задержании подозреваемого.
По данным следствия, именно 5 сентября он выстрелом в голову убил выгуливавшую собаку вблизи деревни Троица женщину.
Ранее по подозрению в причастности к преступлению были задержаны 52-летний муж убитой, подозреваемый в заказе преступления, и его 39-летний знакомый, выступивший посредником при найме убийцы.. Они арестованы и признали свою вину. Посредник «изобличил сообщников и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве», сообщает следствие.