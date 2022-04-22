В Подмосковье раскрыли убийство 11-летней давности

Убийство 11-летней давности раскрыли следователи из подмосковных Люберец. Сообщение об этом появилось на сайте ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в апреле 2011 года в Кузьминском лесопарке на территории города Котельники прохожий обнаружил тело избитого до смерти мужчины. Долгое время следователям не удавалось раскрыть это дело и установить личность преступника. Помогла им в этом недавно проведенная молекулярно-генетическая экспертиза одежды. Исследование выявило на вещах потерпевшего ДНК двух людей —его самого и еще одного человека. Это помогло правоохранителям установить личность подозреваемого — 34-летнего уроженца одной из соседних стран — и задержать его на территории России.

Выяснилось, что 11 лет назад между обвиняемым и его знакомым произошла драка на почве личной неприязни. Обвиняемый схватил палку и несколько раз ударил ей своего оппонента по голове и груди. От полученных травм мужчина скончался на месте. А его противник покинул место преступления и вскоре на некоторое время выехал за пределы России.

Теперь агрессору предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Более того, сообщают на сайте ведомства, следствием был найден очевидец драки мужчин. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемый находится под стражей.

Ранее в Подмосковье раскрыли убийство 13-летней давности. Обвинительный приговор вынесли 45-летнему мужчине.