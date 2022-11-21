В Москве арестован обвиняемый в убийстве мужчины 16-летней давности

Арестован обвиняемый в убийстве мужчины 16-летней давности на северо-востоке столицы, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«По данным следствия, вечером 24 февраля 2006 года в помещении кафе, расположенном по Алтуфьевскому шоссе в городе Москве, обвиняемый в ходе конфликта из-за возникших личных неприязненных отношений нанес мужчине 1982 года рождения ножевое ранение в область груди. В результате острой кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия, а нападавший скрылся», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый был установлен после анализа материалов уголовного дела следователями и криминалистами столичного СКРи оперативниками МУРа. Современные базы данных помогли установить, что предполагаемый убийца все это время жил в Москве по подложным документам.

Ранее в Москве раскрыли двойное убийство двадцатилетней давности.