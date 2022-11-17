Житель Подмосковья перерезал горло матери-пенсионерке

В подмосковном Одинцово задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своей 61-летней матери, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области. По данным следствия, он перерезал пенсионерке горло.

«Подозреваемый был задержан прибывшими сотрудниками, которых вызвали родственники, осведомленные, что мужчина направился к своей матери, находясь в неадекватном состоянии», — говорится в пресс-релизе.

Преступление было совершено вечером среды, 16 ноября. Установлено, что подозреваемый нанес своей матери колото-резаное ранение в области шеи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее организатор тройного убийства в Подмосковье получил длительный срок.