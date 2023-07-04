В Подмосковье раскрыто убийство таксиста 24-летней давности
Подозреваемого в групповом смертельном избиении таксиста в 1999 году задержали в Королеве.
Один из подозреваемых в групповом смертельном избиении таксиста в 1999 году задержан в подмосковном Королеве, сообщает ГСУ СК России.
По данным ведомства, подозреваемый вместе со знакомыми избили таксиста из-за конфликта. Потерпевший скончался в местной больнице.
Еще в начале следствия очевидцы преступления рассказали, что потерпевшего избивали несколько человек, а спустя два десятка лет опознали одного из виновников по фотографии.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Второй соучастник находится в СИЗО по обвинению в совершении ряда других преступлений, личность третьего устанавливается.
Ранее московского чиновника задержали по подозрению в убийстве.