В Подмосковье раскрыто убийство таксиста 24-летней давности

Один из подозреваемых в групповом смертельном избиении таксиста в 1999 году задержан в подмосковном Королеве, сообщает ГСУ СК России.

По данным ведомства, подозреваемый вместе со знакомыми избили таксиста из-за конфликта. Потерпевший скончался в местной больнице.

Еще в начале следствия очевидцы преступления рассказали, что потерпевшего избивали несколько человек, а спустя два десятка лет опознали одного из виновников по фотографии.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Второй соучастник находится в СИЗО по обвинению в совершении ряда других преступлений, личность третьего устанавливается.

Ранее московского чиновника задержали по подозрению в убийстве.