В Подмосковье возбуждено уголовное дело из-за убийства мужчиной бродячей собаки

Мужчина застрелил собаку в деревне Тарасково, после чего привязал животное за трос к машине и увез с места происшествия. По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животными»), передает прокуратура Московской области.

«Предварительно установлено, что 9 ноября 2022 года около 16 часов дня возле магазина, расположенного в деревне Тарасково городского округа Кашира, мужчина произвел два выстрела в бродячую собаку», — говорится в сообщении.

Подозреваемого сняли на видео очевидцы, после кадры убийства собаки были опубликованы в СМИ. Ход расследования уголовного дела взят под контроль надзорным органом.

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