Экс-главу Раменского района приговорили к 9,5 года за убийство любовницы

Экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова отправили в колонию строгого режима за убийство любовницы Евгении Исаенковой. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

Осужденный приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы. Это решение было вынесено на основании обвинительного вердикта присяжных.

Когда Кулакову дали последнее слово, он попросил назначить ему минимальное наказание. «Каждый человек, наверное, способен на убийство. Я не исключение... Но та ситуация, которая вменяется мне, никак не способствовала тому, что я мог убить. Я жил как обычный гражданин, старался приносить пользу», — заявил он.

По имеющимся данным, в ночь на 2 мая 2019 года Кулаков поссорился с Исаенковой и задушил ее. Оставив тело в салоне принадлежащего женщине автомобиля, припаркованного в лесу, он скрылся с места преступления. Полицейские обнаружили убитую спустя двое суток, а совершившего преступное деяние россиянина задержали через несколько недель.

В середине ноября 2021 года Кулакову был вынесен оправдательный приговор, однако уже в декабре он был отменен Мособлсудом.

Ранее согласившийся помочь следствию убийца отправится в колонию строгого режима.