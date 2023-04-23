В Подмосковье раскрыли убийство женщины и ребенка семилетней давности

Раскрыто убийство женщины и ее семилетней дочери, совершенное в 2016 году в Подмосковье. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

По подозрению в совершении преступления арестован мужчина 1976 года рождения. По данным следствия, семь лет назад он убил свою знакомую из травматического пистолета, а затем расправился с ребенком. Тела он закопал на загородном участке, где и произошел конфликт.

Родственники убитых обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого объявили в федеральный розыск. Он был задержан в апреле 2023 года. Мужчина рассказал следователям детали преступления и указал место захоронения тел. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,в», части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц среди которых малолетний ребенок»). Расследование продолжается.

Ранее в Подмосковье раскрыли двойное убийство 28-летней давности. По подозрению в совершении преступления арестовали двух мужчин.