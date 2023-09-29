Раскрыто убийство 23-летней давности в Москве

Убийство женщины 23-летней давности раскрыли в Москве, сообщает ГСУ СК России по столице. Подозреваемого в совершении преступления задержали в республике Адыгея.

По данным следствия, в 2000 году злоумышленник зарезал ножом хозяйку квартиры на улице Анненской во время домашнего застолья. Пострадавшая скончалась на месте. Убийца похитил из квартиры технику и дорогостоящую одежду, а затем поджег жилье и скрылся.

Правоохранители установили местонахождение свидетеля, обладающего информацией по поводу случившегося. Затем они вышли на подозреваемого. Им оказался мужчина 1967 года рождения. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Ранее в Москве женщина призналась в убийстве свекрови гантелью 21 год назад.