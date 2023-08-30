В Москве женщина насмерть забила свекровь гантелью

В Москве раскрыли убийство женщины, совершенное в 2002 году, сообщает ГСУ СК России по столице. Невестка погибшей призналась, что 21 год назад она насмерть забила свою свекровь гантелью.

Между женщинами произошел конфликт в квартире на улице Академика Арцимовича. В ходе конфликта обвиняемая металлическим спортинвентарем нанесла смертельные удары пожилой родственнице.

Пострадавшая скончалась на месте. Невестка спрятала тело свекрови в спальный мешок и оставила его около проезжей части в районе Севастопольского проспекта. Задержанная обвиняется по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

Ранее в Москве женщина призналась в убийстве экс-свекрови с целью завладения недвижимостью.