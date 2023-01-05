Стало известно об убийстве вологодской журналистки в Москве

Об убийстве учредителя и ведущей «Русского Радио Вологда» Анны Азовской стало известно из материала РБК. По данным издания, тело вологодской журналистки нашли в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко на севере города.

«В убийстве подозревается гендиректор "Кичгородецкой лесной компании" Владимир Маклаков. Вместе молодые люди приехали в столицу на новогодние праздники. После фотосессии они уехали на съемную квартиру. Что-то пошло не так, и убил свою девушку, нанеся ей множество ударов ножом», — говорится в сообщении.

В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, сообщали в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Москве.

Ранее сообщалось, что на теле найденной в квартире на улице Полины Осипенко женщины 1988 года рождения при осмотре было обнаружено не менее 30 колото-резаных ран.