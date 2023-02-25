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12:32, 25 февраля 2023
1 мин.

Убитая током лошадь в центре Москвы попала на видео

Убитая током лошадь в центре Москвы попала на видео
Кадр: видео «Мослента»

Убитая током лошадь в центре столицы попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Что там в Москве?».

Инцидент произошел на глазах у прохожих недалеко от станции метро «Маяковская». Две женщины гуляли там вместе со своими лошадьми. В один из моментов животных ударило током от рекламного щита.

Одну лошадь удалось привести в чувства, а вторая скончалась на месте. По словам очевидцев, у хозяек животных сразу началась истерика. Кто-то из прохожих попытался сделать лошади массаж сердца, но никто точно не знал, как делать это правильно.

Ранее в Москве лошадь убежала от полицейского и попала на видео. Инцидент произошел в районе Строгино.

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