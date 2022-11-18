Убитая в Москве молодая женщина заявляла о преследователе в полицию

Найденная убитой у станции метро «Зюзино» в Москве молодая женщина накануне обращалась в полицию с заявлением о преследовании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Девушка работала в Бирюлеве в продуктовом магазине на улице Булатниковская. Она позвонила в полицию и сказала, что боится выходить, так как некий человек, возможно ее знакомый, ее преследует. Полицейские выезжали на вызов, но никого не нашли», — цитирует собеседника агентство.

Официально полиция пока не комментировала информацию о телефонном звонке убитой, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на парковке юге столицы было обнаружено тело молодой женщины с колото-резанными ранами в области груди. Полиция начала поиски предполагаемого убийцы.