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11:58, 18 ноября 2022
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Убитая в Москве молодая женщина заявляла о преследователе в полицию

Убитая в Москве молодая женщина заявляла о преследователе в полицию
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Найденная убитой у станции метро «Зюзино» в Москве молодая женщина накануне обращалась в полицию с заявлением о преследовании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Девушка работала в Бирюлеве в продуктовом магазине на улице Булатниковская. Она позвонила в полицию и сказала, что боится выходить, так как некий человек, возможно ее знакомый, ее преследует. Полицейские выезжали на вызов, но никого не нашли», — цитирует собеседника агентство.

Официально полиция пока не комментировала информацию о телефонном звонке убитой, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на парковке юге столицы было обнаружено тело молодой женщины с колото-резанными ранами в области груди. Полиция начала поиски предполагаемого убийцы.

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