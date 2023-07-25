Участок ЦКАДа остался без света из-за кражи сотен метров кабеля

На участке ЦКАД в районе поселка Краснопахорское в Новой Москве неизвестные украли 850 метров силового медного кабеля, сообщает Telegram-канал Mash. Материальный ущерб от похищенного оценен в 1,5 миллиона рублей.

После кражи участок дороги остался без света. Прибывшие на место специалисты обнаружили вскрытый люк на одной из опор световой мачты. По данным Mash, ночью на месте происшествия видели около 10 человек на белом грузовике. Они скрылись при появлении охраны.

Ранее в Москве похитили более километра кабеля Минобороны. Материальный ущерб, предположительно, оценивается более чем в пять миллионов рублей.