Участок московского метро возобновил работу раньше срока

Участок оранжевой ветки московского метро от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки» возобновил работу раньше срока. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

«Сегодня запустили поезда на южном участке Калужско-Рижской линии. Строительные работы завершились раньше срока», -- говорится в сообщении.

Кроме того, ЦОДД постепенно начал снимать ограничения на дорогах для водителей. Так, на Ленинском проспекте, проспекте 60-летия Октября, улице Профсоюзной и других ближайших улицах вскоре уберут ограждения, восстановят парковки, скорректируют работу светофоров, откроют съезды и закрытые участки дорог.

Участок Калужско-Рижской линии закрывали на несколько дней в связи с прокладкой второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии метро, который пройдет в том числе под участком оранжевой ветки.