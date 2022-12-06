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07:25, 06 декабря 2022
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Участок московского метро возобновил работу раньше срока

Участок московского метро возобновил работу раньше срока
Фото: агентство «Москва»

Участок оранжевой ветки московского метро от станции «Октябрьская» до станции «Новые Черемушки» возобновил работу раньше срока. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

«Сегодня запустили поезда на южном участке Калужско-Рижской линии. Строительные работы завершились раньше срока», -- говорится в сообщении.

Кроме того, ЦОДД постепенно начал снимать ограничения на дорогах для водителей. Так, на Ленинском проспекте, проспекте 60-летия Октября, улице Профсоюзной и других ближайших улицах вскоре уберут ограждения, восстановят парковки, скорректируют работу светофоров, откроют съезды и закрытые участки дорог.

Участок Калужско-Рижской линии закрывали на несколько дней в связи с прокладкой второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии метро, который пройдет в том числе под участком оранжевой ветки.

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