Город
10:15, 23 ноября 2022
1 мин.

Участок Калужско-Рижской линии метро закроют на несколько дней

Участок Калужско-Рижской линии метро закроют на несколько дней
Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»

Участок Калужско-Рижской линии метро между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» закроют на несколько дней с 3 по 7 декабря 2022 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

«Станции "Октябрьская" и "Новые Черемушки" станут временно конечными, движения не будет между ними. Вдоль закрытого участка начнут ездить бесплатные автобусы КМ, проезд на трамваях номер 14 и 26 тоже будет бесплатным. Для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что закрытие участка связано с прокладкой второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии метро, который пройдет в том числе под участком оранжевой ветки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал скорое открытие метро во Внукове.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.