Участок Калужско-Рижской линии метро закроют на несколько дней

Участок Калужско-Рижской линии метро между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» закроют на несколько дней с 3 по 7 декабря 2022 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

«Станции "Октябрьская" и "Новые Черемушки" станут временно конечными, движения не будет между ними. Вдоль закрытого участка начнут ездить бесплатные автобусы КМ, проезд на трамваях номер 14 и 26 тоже будет бесплатным. Для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что закрытие участка связано с прокладкой второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии метро, который пройдет в том числе под участком оранжевой ветки.

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