Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Покровской улицы до Зенинского шоссе, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Известно, что этот участок расположен за пределами МКАД.

«Московский скоростной диаметр на севере соединен с дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке должен быть соединен с новой трассой на Казань, которую строят федеральные строители, — и эта трасса должна к сентябрю уже подойти к Москве. Мы, в свою очередь, Московской скоростной диаметр должны вывести на эту трассу, это три участка», — рассказал градоначальник.

По его словам, в понедельник, 16 января, был открыт основной участок, два оставшихся участка будут введены в сентябре. Таким образом через Московский скоростной диаметр будут соединены Петербургская и Нижегородская трассы.

В пресс-службе мэра города отметили, что для удобства пешеходов и безопасного пересечения магистрали недалеко от Зенинского шоссе и садового некоммерческого товарищества «Зенино» сооружено два подземных перехода. Кроме того, прилегающую к МСД территорию благоустроили, а для снижения уровня шума установили специальные экраны.

Ранее Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка дублера МКАД.