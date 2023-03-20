В Подмосковье учительница пожаловалась Кадырову на угрозы родителей школьника

Учительница начальной школы в подмосковном поселке Бутово Наталья Носенко обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщает «Лента.ру». Педагог пожаловалась на угрозы родителей одного из школьников, уроженцев Чеченской Республики.

Уточняется, что родители четвероклассника начали конфликтовать с Носенко после того как она поставила их сыну двойку. Они заявили, что преподавательница должна исправить оценку ребенку.

Через некоторое время Носенко провела в школе классный час на тему недопустимости воровства после пропавших из класса конфет. Отец мальчика заявил, что его сына нужно освободить от воспитательной беседы, а затем начал угрожать учительнице. «После того как классный час прошел, я всех отпустила, он прислал голосовое с угрозами: "Ходи и бойся!"» — сообщила Носенко.

По словам учительницы, отец школьника ранее был замечен в неадекватном поведении, поэтому она опасается за свою безопасность. Кроме того, на поведение мальчика поступали жалобы от родителей других школьников. Администрация учебного заведения не стала защищать Носенко.

На данный момент учительница написала заявление в полицию и прокуратуру, но ответа пока не получила. Она также направила обращение Кадырову.

Ранее в Москве школьник пронес в учебное заведение пистолет с патронами. На место вызвала полицию учительница.