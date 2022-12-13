Подмосковные врачи удалили лишнюю фалангу пальца 10-летнему мальчику
Лишнюю фалангу пальца удалили 10-летнему мальчику врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы. Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
У ребенка имелась врожденная аномалия развития кисти, из-за которой ему трудно было выполнять обычные действия. Врачи диагностировали у мальчика сложный двухкомпонентный порок развития: большой палец одной руки был уменьшен в размерах, хват кисти ослаблен, а на самом пальце имелась лишняя третья фаланга.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Под общим наркозом мы провели оперативное вмешательство, при котором удалили дополнительный сустав, а оставшиеся части зафиксировали спицей, тем самым сместили ось конечности до нормы. После периода восстановления будет проведена пластика сустава. Но, возможно, потребуется пластика и мягких тканей. Тактика будет зависеть от результатов восстановления. По завершению второго этапа лечения палец будет полноценно функционировать», — сообщил врач-травматолог-ортопед Сергей Хохлов.
Операция прошла успешно. Ребенок чувствует себя хорошо и выписан из медучреждения.
Ранее подмосковные врачи удалили из артерии головного мозга пациента трехсантиметровый тромб. Оперативное вмешательство провели через ногу.