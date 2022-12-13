Подмосковные врачи удалили лишнюю фалангу пальца 10-летнему мальчику

«Под общим наркозом мы провели оперативное вмешательство, при котором удалили дополнительный сустав, а оставшиеся части зафиксировали спицей, тем самым сместили ось конечности до нормы. После периода восстановления будет проведена пластика сустава. Но, возможно, потребуется пластика и мягких тканей. Тактика будет зависеть от результатов восстановления. По завершению второго этапа лечения палец будет полноценно функционировать», — сообщил врач-травматолог-ортопед Сергей Хохлов.

Операция прошла успешно. Ребенок чувствует себя хорошо и выписан из медучреждения.

Ранее подмосковные врачи удалили из артерии головного мозга пациента трехсантиметровый тромб. Оперативное вмешательство провели через ногу.