Десятикилограммовую опухоль удалили пациенту подмосковные врачи

Десятикилограммовое доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки (липому) удалили пациенту врачи в подмосковном Раменском, сообщили «Мосленте» в пресс-службе областного Минздрава.

«Липомы крупных размеров опасны "перерождением" в онкологическое заболевание, требуют регулярного наблюдения у врача и должны удаляться в плановом порядке. Мы провели операцию и удалили новообразование, вес которого составил десять килограммов», — процитировали в пресс-службе заведующего хирургическим отделением Раменской больницы Михаила Кошелева.

Как сообщает ведомство, 50-летний мужчина обратился в медучреждение с жалобами на дискомфорт, вызванный гигантским новообразования на теле. По его словам, опухоль развивалась на протяжении 15 лет, но, за исключением одной неудачной попытки удаления в медцентре пять лет назад, за врачебной помощью он не обращался.

Результаты проведенного раменскими хирургами гистологического исследования показали доброкачественный характер опухоли. Пациент уже выписан из стационара на амбулаторное наблюдение, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье семимесячному ребенку удалили опухоль почки размером с апельсин. Новообразование у младенца заметили его родители во время купания.