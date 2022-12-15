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18:49, 15 декабря 2022
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Угрожавший ножом пассажиру московского метро грабитель попал на видео

Угрожавший ножом пассажиру московского метро грабитель попал на видео
Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

43-летний грабитель из Подмосковья угрожал ножом пассажиру московского метро. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал МВД Медиа.

«Полицейские столичного метрополитена задержали злоумышленника на месте преступления. В ходе досмотра у него изъят нож», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью в вагоне поезда, следовавшего от станции «Жулебино» до «Котельников». Мужчина подошел к пассажиру и выхватил у него из рук мобильный телефон. В ходе завязавшейся потасовки злоумышленник достал нож. Потерпевший успел отбежать на безопасное расстояние и сообщить о происшествии по экстренной связи «пассажир-машинист».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее пассажирку московского метро ударили ножом за громкие разговоры по телефону.

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