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13:02, 25 февраля 2023
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По факту массовой драки подростков в московском ТЦ возбуждено уголовное дело

По факту массовой драки подростков в московском ТЦ возбуждено уголовное дело
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Возбуждено уголовное дело в связи с массовой дракой подростков в одном из московских торговых центров (ТЦ). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Как рассказывают сами дети, к ним подошла компания подростков и стала требовать стулья. Словесная перепалка закончилась массовым побоищем, а оппоненты забили "стрелку" на том же месте в то же время», — уточнил источник.

Правоохранители расследуют дело по статье 213 УК России («Хулиганство»). Устанавливаются личности всех участников драки.

По данным СМИ, устроившие потасовку школьники относятся к новой неформальной группировке «ЧВК Редан». Последователи этой субкультуры — подростки, вдохновленные мангой Hunter x Hunter, выступающие против футбольных фанатов и мигрантов. Их отличительные особенности — длинные темные волосы и значки паука на одежде.

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