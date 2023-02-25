В Москве будут задерживать представителей новой подростковой группировки «ЧВК Редан», сообщает Baza. Столичным полицейским дали задание обращать особое внимание на подростков с длинными темными волосами и значками паука на одежде.

«Сотрудникам московской полиции дали задание задерживать всех подростков с приметами "ЧВК Редан". Последователи этой субкультуры — подростки, вдохновленные мангой про "Геней Редан" (в комиксе это преступная группа, символ которой — паук с цифрой 4). Они называют себя неформалами, выступающими против как футбольных фанатов, так и мигрантов», — говорится в сообщении источника.

За последние дни в нескольких столичных торговых центрах произошел ряд массовых драк, после которых были задержаны десятки подростков. Одна из драк попала на видео.