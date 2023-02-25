Город
12:01, 25 февраля 2023
1 мин.

В Москве будут задерживать представителей новой подростковой группировки

В Москве будут задерживать представителей новой подростковой группировки
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве будут задерживать представителей новой подростковой группировки «ЧВК Редан», сообщает Baza. Столичным полицейским дали задание обращать особое внимание на подростков с длинными темными волосами и значками паука на одежде.

«Сотрудникам московской полиции дали задание задерживать всех подростков с приметами "ЧВК Редан". Последователи этой субкультуры — подростки, вдохновленные мангой про "Геней Редан" (в комиксе это преступная группа, символ которой — паук с цифрой 4). Они называют себя неформалами, выступающими против как футбольных фанатов, так и мигрантов», — говорится в сообщении источника.

За последние дни в нескольких столичных торговых центрах произошел ряд массовых драк, после которых были задержаны десятки подростков. Одна из драк попала на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.