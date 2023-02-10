Угонщика КамАЗа с московской стройки поймали в аэропорту

Угонщика КамАЗа со столичной стройки поймали в аэропорту, сообщается в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«Злоумышленник проник на территорию строительного объекта, расположенного на Автозаводской улице, где ранее работал. Подобрав ключи, мужчина проник в салон грузового автомобиля стоимостью около 2,9 миллиона рублей, завел двигатель и покинул на нем строительную площадку», — говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России («Кража»). 45-летний приезжий был задержан в одном из столичных аэропортов. Он продал похищенный грузовик для последующей разборки на запчасти. Ему вменяли запрет определенных действий. Расследование продолжается.

Ранее в Подмосковье ликвидировали этническую ОПГ профессиональных угонщиков.