12:12, 06 мая 2023
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В Подмосковье укравший два миллиона рублей угонщик пришел в полицию с повинной
112: угонщик иномарки и похититель двух миллионов рублей сдался полиции в Подмосковье.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Угонщик иномарки Škoda Octavia в Подмосковье пришел в полицию с повинной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Мужчина угнал автомобиль на заправке в Пушкино. В салоне находились два миллиона рублей, которые злоумышленник также похитил. Правоохранителям он сдался спустя месяц после преступления. Сейчас раскаявшемуся правонарушителю грозит тюремный срок, уточнил источник.
Ранее в одном из столичных аэропортов задержали угонщика КамАЗа со стройки в Москве. Похитителем оказался 45-летний приезжий мужчина.