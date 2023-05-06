В Подмосковье укравший два миллиона рублей угонщик пришел в полицию с повинной

Угонщик иномарки Škoda Octavia в Подмосковье пришел в полицию с повинной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина угнал автомобиль на заправке в Пушкино. В салоне находились два миллиона рублей, которые злоумышленник также похитил. Правоохранителям он сдался спустя месяц после преступления. Сейчас раскаявшемуся правонарушителю грозит тюремный срок, уточнил источник.

Ранее в одном из столичных аэропортов задержали угонщика КамАЗа со стройки в Москве. Похитителем оказался 45-летний приезжий мужчина.