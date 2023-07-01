Угостившийся арбузом бобр попал на видео и развеселил москвичей

В видео бобр, сидящий в водоеме, интенсивно жует доставшееся ему угощение. «Скинь подружке, которая сейчас на ПП. Пусть вместе похрустят», — подписали кадры в группе.

Поведение животного набрало десятки одобрительных реакций у фолловеров. «Вот он ряху отъел», «Бобер не парится насчет фигуры», — пошутили комментаторы.

Ранее на видео попала драка бобров в московской реке Яуза. Ролик набрал множество восторженных реакций.