20:11, 01 июля 2023
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Угостившийся арбузом бобр попал на видео и развеселил москвичей
Поедающего арбуз бобра заметили в московском районе Ново-Переделкино.
Кадр: страница «Ново-Переделкино forever | М125» во «ВКонтакте»
Бобр, угостившийся арбузом, попал на видео и развеселил москвичей. Ролик с грызуном опубликовала группа «Ново-Переделкино forever | М125» во «ВКонтакте».
В видео бобр, сидящий в водоеме, интенсивно жует доставшееся ему угощение. «Скинь подружке, которая сейчас на ПП. Пусть вместе похрустят», — подписали кадры в группе.
Поведение животного набрало десятки одобрительных реакций у фолловеров. «Вот он ряху отъел», «Бобер не парится насчет фигуры», — пошутили комментаторы.
Ранее на видео попала драка бобров в московской реке Яуза. Ролик набрал множество восторженных реакций.