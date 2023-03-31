Угрожавший устроить стрельбу в школьной столовой подросток попал на видео

Директор учебного заведения Николай Кочубей прокомментировал ситуацию в беседе с изданием «Подъем».

По его словам, один из десятиклассников принес в школу стеклянную бутылку и во время завтрака бросил ее в стену. «Дежурный администратор и сотрудник охраны незамедлительно урегулировали ситуацию, после чего вызвали полицию. Сейчас они работают с мальчиком и уточняют обстоятельства произошедшего», — объяснил Кочубей. Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пьяная женщина разбила стеклянный столик в холле башни «Москва-Сити» и попала на видео.