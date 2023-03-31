Угрожавший устроить стрельбу в школьной столовой подросток попал на видео
Директор школы №1371 Кочубей прокомментировал устроенный десятиклассником дебош в столовой.
Угрожавший устроить стрельбу в столовой школы №1371 подросток попал на видео, опубликованное в Telegram-канале издания «Осторожно, Москва».
«Он вошел в столовую, надел на голову маску для пейнтбола и стал кидать пластиковые бутылки и вазы в помещении, кричал, что расстреляет учеников. Школьники спрятались под столами. Старшеклассники своими силами скрутили дебошира. На место вызвали Росгвардию», — говорится в сообщении канала.
Директор учебного заведения Николай Кочубей прокомментировал ситуацию в беседе с изданием «Подъем».
По его словам, один из десятиклассников принес в школу стеклянную бутылку и во время завтрака бросил ее в стену. «Дежурный администратор и сотрудник охраны незамедлительно урегулировали ситуацию, после чего вызвали полицию. Сейчас они работают с мальчиком и уточняют обстоятельства произошедшего», — объяснил Кочубей. Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал.
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