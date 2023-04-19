Москвичей пригласили провести уикенд в Санкт-Петербурге

Отель находится в историческом доме конца XIX века, неподалеку от легендарного крейсера «Аврора» и Ботанического сада. На первом этаже работает настоящий камин, есть лаунж-зона с библиотекой. Кухню отельного ресторана возглавляет шеф-повар Изо Дзандзава: его подшефные проекты были отмечены гидом Michelin. Основа меню — блюда авторской кухни.

В Glinz оборудовано 30 номеров, из большинства открывается вид на реку Большая Невка. При оформлении комнат дизайнеры придерживались концепции максимальной натуральности и естественности, поэтому в интерьере использованы преимущественно природные материалы. Так, в номерах установлены прикроватные тумбы из настоящих древесных пней, а шторы сшиты из английского хлопка. Любителям романтики питерских крыш представители отеля рекомендовали выбрать для отдыха номера на мансардном этаже.

Ранее была раскрыта средняя стоимость гостиничного номера в майские праздники в Москве.