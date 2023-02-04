Дано объяснение участившемуся уханью московских сов

Объяснение участившему в ночные часы уханью московских сов дал агентству новостей «Москва» руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин. По его словам, у птиц начался брачный период.

«Сейчас брачный период начинается у сов. Мы ждем прилета ушастых сов, и начинается токование у серой неясыти — у них сейчас самая любовь-морковь. Ночью люди в парках, лесах могут слышать совиное уханье», — сказал орнитолог.

Эксперт добавил, что первые птенцы у пернатых столичных жителей начнут появляться уже к марту.

Ранее нашествие лис в городе объяснил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Это связано с началом брачного периода у особей.