Опубликовано 22 мая 2026, 02:511 мин.
Украина вновь попыталась атаковать Москву
Собянин сообщил о сбитии семи беспилотников, направлявшихся к Москве.
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
В ночь на пятницу, 22 мая, была пресечена попытка атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.
Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь вражеских дронов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Другие подробности мэр не привел. Информация о пострадавших отсутствует.
Ранее на подлете к Москве перехватили 52 украинских беспилотника. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.