Город
Опубликовано 22 мая 2026, 02:51
1 мин.

Украина вновь попыталась атаковать Москву

Собянин сообщил о сбитии семи беспилотников, направлявшихся к Москве.
Украина вновь попыталась атаковать Москву
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на пятницу, 22 мая, была пресечена попытка атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь вражеских дронов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Другие подробности мэр не привел. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее на подлете к Москве перехватили 52 украинских беспилотника. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Автор:Анна Вальман
  1. Moslenta.ru/
  2. Новости/
  3. Город/
  4. Украина вновь попыталась атаковать Москву