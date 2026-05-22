Украина вновь попыталась атаковать Москву

В ночь на пятницу, 22 мая, была пресечена попытка атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь вражеских дронов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Другие подробности мэр не привел. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее на подлете к Москве перехватили 52 украинских беспилотника. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.