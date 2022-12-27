Раскрыты траты россиян на украшения дома к Новому году

Больше трети россиян потратят на украшения к Новому году от 1000 до 3000 рублей. Результаты совестного исследования СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home есть в распоряжении «Мосленты».

«Всего на украшения дома к Новому году 37 процентов опрошенных россиян тратят от 1000 до 3000 рублей, четверть респондентов — от 3000 до 5000 рублей, а каждый пятый — до 1000 рублей», — раскрыты подробности опроса в пресс-релизе.

При этом большинство россиян (61 процент) предпочитают, чтобы новогодних украшений было немного — просто для создания новогодней атмосферы, еще 29 процентов признались, что у них весь дом светится от электрических гирлянд. Шесть процентов респондентов ставят только елку.

63 процента россиян рассказали, что покупают символы Нового года. Из них 31 процент приобретают их каждый год. В топ пять самых популярных категорий с символами года попали новогодние украшения (57 процентов), сувениры (52 процента), календари (32 процента), посуда и кухонные принадлежности (24 процента), интерьерные товары (21 процент).

Небольшая часть россиян призналась, что они сталкивались с проблемами при новогоднем украшении дома. Так, у 13 процентов россиян дети или животные роняли елку, у двух процентов были травмы из-за разбитых игрушек, а у одного процента случился пожар из-за гирлянд.

Ранее стали известны предпочтения москвичей при выборе новогодних украшений.