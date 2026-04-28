Укравшего во Франции монеты на 53 миллиона рублей задержали в Москве

В Москве удалось задержать иностранца, укравшего во Франции старинные монеты на 53 миллиона рублей. Об этом сообщает ФТС России в совместном сообщении с ФСБ и МВД.

Все монеты были частью экспозиции музея Сен-Реми. Украл их местный сотрудник Антони Кастелейн. В Москве он планировал продать монеты и тем самым обогатиться, но не успел это сделать, так как из Сен-Реми, а также Интерпола была быстро разослана ориентировка.

Известно, что в 2023-м и 2024-м годах иностранец посещал Россию и при таможенном контроле скрывал монеты в своем кошельке, смешивая их с обычными деньгами. Позже он продавал их коллекционерам. В данный момент изъято 78 редких монет и еще одна поддельная.

Кастелейну грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Московские правоохранители продолжают расследование.

Ранее следователи за несколько часов отыскали убийцу москвички. Вечером 25 апреля на западе Москвы было найдено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями.