Укус мошки стал смертельно опасным для жительницы Подмосковья

Подмосковные врачи Балашихинской больницы № 3 спасли пациентку с абсцессом левой лобной области, сообщает пресс-служба областного Министерства здравоохранения. Смертельная опасность возникла после укуса мошки

«Пациентке провели вскрытие и дренирование абсцесса левой лобной области. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная и противовоспалительная терапия», — рассказал главный врач больницы Михаил Антипов. Он уточнил, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

В ведомстве предупредили, что укус насекомого становиться опасным, если пораженное место начать расчесывать. В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу и необходимости проведения хирургического вмешательства. При продолжительном отеке после укуса или слишком острой реакция организма на него, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, напоминает областной минздрав.

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