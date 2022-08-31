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Укус мошки стал смертельно опасным для жительницы Подмосковья

Укус мошки стал смертельно опасным для жительницы Подмосковья
Фото: US Department of Agriculture / Wikipedia

Подмосковные врачи Балашихинской больницы № 3 спасли пациентку с абсцессом левой лобной области, сообщает пресс-служба областного Министерства здравоохранения. Смертельная опасность возникла после укуса мошки

«Пациентке провели вскрытие и дренирование абсцесса левой лобной области. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная и противовоспалительная терапия», — рассказал главный врач больницы Михаил Антипов. Он уточнил, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

В ведомстве предупредили, что укус насекомого становиться опасным, если пораженное место начать расчесывать. В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу и необходимости проведения хирургического вмешательства. При продолжительном отеке после укуса или слишком острой реакция организма на него, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, напоминает областной минздрав.

Ранее в Подмосковье двухлетнему ребенку удалили гигантское новообразование в груди.

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