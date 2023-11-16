Уличный биотуалет с панорамным видом на столичный парк попал на видео

«Вентиляция», «Окно в Европу», «Это чтобы сразу любоваться парком», «Стесняться нечего, все свои», «Ничего вы не понимаете, это туалеты с панорамным видом», «А что не так? Фотообои с осенним лесом и вуайеристами на задней стенке», — прокомментировали юзеры.

Очевидец снял на видео биотуалет, задняя стена которого отсутствует, из-за чего прохожие могут наблюдать, что происходит внутри кабинки.

Ранее объявление о продаже студии с панорамным туалетом в Москве рассмешило россиян.