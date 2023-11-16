22:23, 16 ноября 2023
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Уличный биотуалет с панорамным видом на столичный парк попал на видео
Уличный биотуалет без одной стены рассмешил пользователей сети.
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Необычный уличный биотуалет без одной стены удивил пользователей сети. Видео из столичного парка опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»
«Вентиляция», «Окно в Европу», «Это чтобы сразу любоваться парком», «Стесняться нечего, все свои», «Ничего вы не понимаете, это туалеты с панорамным видом», «А что не так? Фотообои с осенним лесом и вуайеристами на задней стенке», — прокомментировали юзеры.
Очевидец снял на видео биотуалет, задняя стена которого отсутствует, из-за чего прохожие могут наблюдать, что происходит внутри кабинки.
Ранее объявление о продаже студии с панорамным туалетом в Москве рассмешило россиян.