Названы популярные у мужчин и женщин улицы Москвы

Популярные у мужчин и женщин улицы Москвы назвали в РБК-Недвижимости со ссылкой на исследование компании AdMetrix и МТС.

По данным аналитиков, женщины чаще передвигаются в центре. На улице Остоженка их доля составляет 56 процентов, на Волхонке и Шаболовке — по 55 процентов, а на Большой Дмитровке и площади Пречистенские Ворота — по 54 процента.

При этом самой «мужской» улицей стал МКАД с долей в 66 процентов. Также у мужчин больше популярны улицы Генерала Дорохова (65 процентов), Верхние Поля (64 процента), Щелковское шоссе (63) и улица Сталеваров (62).

Ранее москвичи выбрали названия для улиц и новых станций метро. 64 процента «активных граждан» проголосовали за открытие одноименной станции метро у парка развлечений «Остров мечты», а по решению 68 процентов респондентов конечную станцию этой ветки назовут «Бирюлево».