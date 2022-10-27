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13:50, 27 октября 2022
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Названы популярные у мужчин и женщин улицы Москвы

Названы популярные у мужчин и женщин улицы Москвы
Фото: Агентство «Москва»

Популярные у мужчин и женщин улицы Москвы назвали в РБК-Недвижимости со ссылкой на исследование компании AdMetrix и МТС.

По данным аналитиков, женщины чаще передвигаются в центре. На улице Остоженка их доля составляет 56 процентов, на Волхонке и Шаболовке — по 55 процентов, а на Большой Дмитровке и площади Пречистенские Ворота — по 54 процента.

При этом самой «мужской» улицей стал МКАД с долей в 66 процентов. Также у мужчин больше популярны улицы Генерала Дорохова (65 процентов), Верхние Поля (64 процента), Щелковское шоссе (63) и улица Сталеваров (62).

Ранее москвичи выбрали названия для улиц и новых станций метро. 64 процента «активных граждан» проголосовали за открытие одноименной станции метро у парка развлечений «Остров мечты», а по решению 68 процентов респондентов конечную станцию этой ветки назовут «Бирюлево».

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