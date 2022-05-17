В Москве пенсионер попался на уловку мошенника с призывом помочь внуку

В Москве раскрыли схему мошенничества в отношении пенсионера, в которой потерпевшего просили материально помочь близкому родственнику, сообщает ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве сообщили, что к 82-летнему пенсионеру на улице подошел молодой человек, представившийся его внуком. Лже-родственник пожаловался на материальные трудности и попросил денег в долг. Потерпевший снял с банковских счетов более 124 тысяч рублей и передал их «внуку».

Когда пенсионер рассказал о случившемся родственникам, те настояли на обращении в полицию. Правоохранители задержали 21-летнего приезжего без определенного места жительства в Москве. В отношении подозркеваемого возбудили уголовное дело по статье 159 УК России («Мошенничество») и отправили под стражу.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров и сделать его отягчающим обстоятельством преступления. В законопроекте указано, что за 2021 год доля мошеннических действий в отношении пожилых людей составила 27 процентов — это больше, чем против любой другой возрастной группы.