В Москве нашли «иногда улыбающийся» памятник

«Иногда улыбающийся» памятник нашли в столице. Связанной с ним легендой поделился Telegram-канал «История Москвы».

Речь о памятнике драматургу Александру Островскому. Все его 48 пьес были поставлены в Малом театре, у стен которого и располагается монумент.

«С этим памятником связана одна интересная городская легенда. Дело в том, что московские студенты прошлых лет были уверены, что иногда этот строгий памятник писателя улыбается. И вроде бы это просто смешная легенда, у которой, конечно, нет никаких доказательств, но вот (писатель Владимир) Гиляровский, присутствовавший на открытии этого памятника, в своей книге "Москва и москвичи" написал: "И Островский радостно смотрит на окружающих его"», — отметил автор публикации.

Ранее в центре Москвы обнаружили фонтан с питьевой водой. Фонтан оснащен отдельным краном с водопроводной водой, которая проходит через угольные фильтры, очищающие ее до состояния родниковой.