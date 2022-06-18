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Россиянин умер на беговой дорожке фитнес-клуба
Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash
Посетитель одного из столичных фитнес-клубов умер во время занятий на беговой дорожке. О гибели россиянина сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, мужчина почувствовал себя нехорошо во время занятий спортом. Сотрудники фитнес-клуба вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, россиянин скончался. Позднее РЕН ТВ сообщил, что погибшему было 50 лет.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее 53-летний наездник умер на финише забега на московском ипподроме.