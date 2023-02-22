Умер ведущий артист «Ленкома»

Ведущий артист «Ленкома Марка Захарова» Борис Чунаев умер на 86-м году жизни, сообщили на сайте театра.

«Сегодня пришло тяжелое известие. Коллеги и друзья скорбят вместе с близкими и родными. Память о замечательном актере сохранится в наших сердцах и в сердцах зрителей», — говорится в сообщении.

Чунаев устроился на работу в «Ленком» в 1967 году — сразу после окончания школы-студии МХАТ. Актер известен по ролям в спектаклях «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки» («Затмение»), «Юнона и Авось». «Он был предан нашему театру и ни разу не изменил ему. И театр отвечал ему взаимностью», — подчеркнули коллеги артиста.

Более 20 ролей Чунаев исполнил в кинофильмах и телесериалах — в их числе «Убить дракона», «Поминальная молитва», «Досье детектива Дубровского».

Ранее была опубликована история крепостного театра в московской усадьбе «Люблино». Частный театр был открыт в 1806 году состоятельным горожанином, купцом и меценатом, владельцем усадьбы Николаем Дурасовым.