Мужчина умер на детской площадке в Москве

На детской площадке на востоке столицы умер мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «Лефортово ЮВАО М125».

По данным очевидцев, похожий на бездомного горожанин скончался на лавочке. Прохожие вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.

Ранее 60-летний мужчина умер в бассейне одного из московских фитнес-клубов. Он потерял сознание во время тренировки, его доставили в медучреждение, но спасти не смогли.