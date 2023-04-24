22:30, 24 апреля 2023
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Мужчина умер на детской площадке в Москве
Мужчина умер на детской площадке в столичном районе Лефортово.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
На детской площадке на востоке столицы умер мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «Лефортово ЮВАО М125».
По данным очевидцев, похожий на бездомного горожанин скончался на лавочке. Прохожие вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.
Ранее 60-летний мужчина умер в бассейне одного из московских фитнес-клубов. Он потерял сознание во время тренировки, его доставили в медучреждение, но спасти не смогли.