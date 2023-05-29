Таксист умер за рулем автомобиля и спровоцировал аварию в Москве

За рулем автомобиля на юго-западе Москвы умер таксист, сообщает телеканал РЕН ТВ. Смерть водителя спровоцировала аварию.

По данным источника, машина, оказавшись без управления, врезалась в иномарку BMW на улице Удальцова. Человек за рулем авто не пострадал, отметил собеседник РЕН ТВ.

Правоохранительные органы проводят проверку. Для установления причины смерти таксиста запланирована судмедэкспертиза.

Ранее на видео попали последствия массовой аварии в Подмосковье. По имеющимся данным, машины столкнулись в районе села Пересветово. Один из автомобилей перевернулся в результате аварии, другие машины также получили повреждения.