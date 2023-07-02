Москвичам пообещали умеренное тепло

О погоде в Москве в воскресенье, 2 июля, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он пообещал горожанам умеренное тепло.

«Сегодня пути активных атмосферных образований обойдут столицу стороной. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, а температурные показатели будут близкими к своей климатической норме», — отметил синоптик.

Дневная температура воздуха в столице, по его словам, составит 23-25 градусов тепла. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее о потеплении предупредил москвичей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.