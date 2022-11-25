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14:10, 25 ноября 2022
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Сбитая несовершеннолетним водителем в Москве женщина умерла в больнице

Сбитая несовершеннолетним водителем в Москве женщина умерла в больнице
Фото: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

Сбитая несовершеннолетним водителем на пешеходном переходе в Москве женщина умерла в больнице, сообщает прокуратура города.

«Потерпевшая скончалась в больнице. По уточненным данным, ей было 22 года», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным надзорного органа, действия 17-летнего водителя подлежат квалификации по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Преступление относится к категории тяжких, поэтому уголовное дело передано для расследования в территориальный орган столичного управления Следственного комитета.

Смертельный наезд произошел вечером в четверг, 24 ноября. На Красноярской улице в Москве автомобиль Toyota Corolla под управлением несовершеннолетнего водителя сбил женщину на пешеходном переходе.

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