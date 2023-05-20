Роспотребнадзор дал рекомендации по уничтожению осиных гнезд

Рекомендации по уничтожению осиных гнезд дали в Telegram-канале ведомства специалисты Роспотребнадзора. Они посоветовали делать это только в прохладную погоду, когда агрессивность этих насекомых снижается.

В Роспотребнадзоре предупредили, что укусы ос опасны для людей и для животных, так как яд этих насекомых может вызывать сильные аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Для снятия гнезд из жилых зданий лучше всего обратиться к специалистам, однако, если такой возможно нет и гнезда приходится уничтожать самим, стоит придерживаться некоторых рекомендаций

Обработку гнезд лучше начинать в конце весны или в начале осени, при этом по времени лучше выбирать ранее утро или поздний вечер. Убирать гнезда необходимо только в специальной одежде, полностью закрывающей все части тела.

Эксперты предупредили, что перед обработкой не стоит наносить на себя парфюм, пить спиртное или использовать фонари, так как осы агрессивно реагируют на все это.

Ранее Роспотребнадзор дал инструкцию по правильному снятию присосавшегося клеща.